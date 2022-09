Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit une réponse pour le transfert de Rashford

Publié le 7 septembre 2022 à 19h45 par Bernard Colas

Dans le viseur du PSG cet été, Marcus Rashford est resté à Manchester United malgré sa situation contractuelle. Le bail de l’international anglais court jusqu’en juin 2023, bien que les Red Devils auraient une option pour le conserver une année supplémentaire. Erik ten Hag n’affiche d’ailleurs aucune inquiétude concernant l’avenir de son joueur.

Très actif sur le marché des transferts, le PSG a multiplié les pistes tout au long de l’été pour parvenir à ses fins, mais Luis Campos n’est pas parvenu à boucler tous les dossiers qu’il espérait. Alors que Milan Skriniar (Inter) était attendu, le club de la capitale avait également visé un attaquant supplémentaire, et le nom de Marcus Rashford a circulé, mais l’Anglais est finalement resté à Manchester United.

« Le PSG a toujours été intéressé par Rashford »

« Le PSG a toujours été intéressé par le joueur, mais il n’y a jamais eu d’offre officielle », précisait le journaliste Fabrizio Romano après la fin du mercato estival sur Caught Offside . « Le contrat actuel de Rashford expire en 2023, mais Manchester United est serein car il y a une option pour prolonger d’un an, jusqu’en 2024 », a ajouté le journaliste italien. Un sujet sur lequel est revenu Erik ten Hag ce mercredi.





« Je ne pense pas qu'il soit en fin de contrat, United contrôle la situation »