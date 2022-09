Foot - Mercato - PSG

PSG : Un indésirable du projet QSI raconte son départ

Publié le 12 septembre 2022 à 09h15 par Thibault Morlain

Cet été, les départs ont été nombreux au PSG. Barré par la concurrence dans le couloir droit, Colin Dagba a notamment été prêté. Après avoir prolongé avec le club de la capitale, le joueur de 24 ans s’est envolé pour Strasbourg où il évoluera cette saison. Un choix sur lequel Dagba est d’ailleurs revenu.

Lors du dernier marché des transferts, le PSG avait prévu de recruter un nouvel arrière. En ce sens, Nordi Mukiele est arrivé en provenance du RB Leipzig. Avec le Français et Achraf Hakimi, le club de la capitale avait donc ce qu’il fallait à ce poste et c’est pour cela que Colin Dagba est parti. A la recherche de temps de jeu, le joueur du PSG a été prêté du côté de Strasbourg, tout en prolongeant jusqu’en 2025 avec Paris.

« Pour moi, c’était la meilleure option »

Cette saison, Colin Dagba est donc un joueur de Strasbourg. Arrivé en provenance du PSG, le protégé de Julien Stéphan s’est confié sur son arrivée au RCSA. Pour L’Alsace , Dagba a notamment expliqué : « Qu’est-ce que je suis venu chercher ? Du plaisir et du temps de jeu. La saison passée, c’était vraiment compliqué pour moi. J’ai pu parler beaucoup avec le coach (Julien Stéphan) avant de venir. Je pense que j’ai tout pour m’épanouir ici. Pour moi, c’était la meilleure option ».

« C’est un peu différent, c’est vrai »