Énorme désaccord entre Campos et le Qatar, ça chauffe en coulisse

Publié le 12 septembre 2022 à 08h30 par La rédaction

Avec 22 départs durant le dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a énormément dégraissé sur le marché des transferts. Cependant, un énorme désaccord en interne aurait pointé le bout de son nez entre Luis Campos, le conseiller sportif parisien, et les hautes sphères du PSG au Qatar. Et cela aurait un lien, justement, avec ce mercato.

Le PSG et Luis Campos seraient-ils déjà en froid ? La question mérite d’être posée. En effet, suite au dernier mercato estival, les hautes sphères du club, au Qatar, auraient quelques petits différents avec le conseiller sportif parisien. Et ces fameux points de désaccord tourneraient autour des transferts.

Le Qatar satisfait du mercato du PSG...

Ainsi, comme révélé par le journaliste britannique Ben Jacobs, les dirigeants du PSG seraient très satisfaits du mercato réalisé par le club de la capitale. En effet, avec les arrivées de Renato Sanches, Vitinha, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Hugo Ekitike et Fabian Ruiz, le PSG s’est grandement renforcé, mais a aussi essuyé quelques refus. Les cas Bernardo Silva, Milan Skriniar, ou encore Marcus Rashford ont fait couleur beaucoup d'encre, mais ne seraient pas considérés comme des échecs par la direction parisienne. Au contraire de Luis Campos.

… Mais pas Luis Campos

En effet, cela ne serait pas le cas de Luis Campos. Le Portugais serait frustré, estimant que le PSG aurait pu mettre la main sur ces joueurs si plusieurs transferts avaient été enregistrés. Un nombre important de joueurs, 22, ont quitté le capitale, mais beaucoup sous la forme de prêt. Luis Campos aurait estimé que des départs permanents auraient été préférables afin de réaliser plus de recrues. Une opinion que ne partageraient pas les dirigeants qataris du PSG.

