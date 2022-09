Foot - Mercato - PSG

Nouveau coup de thêatre pour l'avenir de Campos

Publié le 11 septembre 2022 à 22h10 par La rédaction

Arrivé au PSG cet été en tant que nouveau conseiller sportif, Luis Campos pourrait déjà quitter le navire parisien. En effet, après l’éviction de Thomas Tuchel, Chelsea est à la recherche de nouvelles têtes pour composer son board. Cependant, un nouveau coup de théâtre serait arrivé pour l’avenir du Portugais.

Luis Campos pourrait ne pas faire long feu au PSG. Déjà au cœur de plusieurs tensions en interne, le nouveau conseiller sportif parisien pourrait bien quitter la capitale, après être arrivé seulement cet été. Selon la presse anglaise, Luis Campos pourrait aller voir ailleurs, et un club se serait déjà manifesté.

Campos ciblé par Chelsea

Ainsi, comme révélé par le journaliste britannique Ben Jacobs sur Twitter et The Times, Luis Campos ferait partie des personnes ciblées par Chelsea afin de renforcer le board du club londonien. Des discussions auraient été entamées entre Todd Boehly, propriétaire de la formation anglaise, et le responsable du PSG. Cependant, Marina Granovskaia, l’ancienne directrice générale de Chelsea, pourrait rendre un grand service au club de la capitale.

Paul Mitchell préféré à Campos ?