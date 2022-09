Foot - Mercato - PSG

Campos snobé par Rashford, les raisons dévoilées

Publié le 11 septembre 2022 à 21h45 par La rédaction

À la recherche d’un attaquant supplémentaire lors des derniers jours du mercato estival, Luis Campos voulait faire venir Marcus Rashford, en provenance de Manchester United, au PSG. Cependant, l’international anglais n’a finalement pas quitté les Red Devils, et les dessous de ce dossier ont enfin été révélés.

Luis Campos voulait absolument un dernier attaquant pour le PSG. Malgré le recrutement d’Hugo Ekitike, le Portugais voulait faire venir un autre buteur au sein de l’effectif parisien, afin de satisfaire une demande de Christophe Galtier. Pendant plusieurs semaines, Marcus Rashford était annoncé dans les petits papiers du conseiller sportif parisien. Cependant, l’international anglais est resté à Manchester United. Et on saurait désormais pourquoi…

Mercato - PSG : Marcus Rashford a posé ses conditions pour son transfert https://t.co/BjqA8cCjAJ pic.twitter.com/ht2AEVTcxg — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

L’agent de Marcus Rashford trop gourmand ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs, l’agent de Marcus Rashford ne serait pas étranger de l’échec de la piste PSG. En effet, le représentant de l’international anglais aurait utilisé l’intérêt du club parisien comme levier, afin de négocier avec Manchester United et ainsi le faire rester au sein du club. Suite à ce comportement, « aucun accord n’est devenu avancé ou réaliste » dans ce dossier, et Luis Campos s’est finalement tourné vers Carlos Soler pour renforcer le secteur offensif parisien.

« United contrôle la situation »