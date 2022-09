Foot - Mercato - PSG

Campos sur le point de lâcher le projet QSI ? Une réponse tombe

Publié le 11 septembre 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Arrivé en juin dernier au PSG, Luis Campos est apprécié par de nombreux clubs européens. Passé par le LOSC ou encore l'AS Monaco, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi serait courtisé par Chelsea. Il pourrait y occuper un rôle similaire. Mais s'il souhaite rejoindre l'Angleterre, Campos devra verser une indemnité au PSG.

Christophe Galtier et Luis Campos sont les visages du nouveau PSG. Les deux hommes ont pris la succession de Mauricio Pochettino et de Leonardo et ont déjà posé les bases de leur projet sportif lors du dernier mercato estival. Les deux hommes ont travaillé en étroite collaboration pour renforcer l'effectif et se donner les moyens de jouer sur plusieurs tableaux cette saison. Mais alors que ce début de saison paraît idyllique, la presse anglaise a lâché une révélation qui pourrait perturber les responsables du PSG. Il n'est pas encore question d'un départ de Campos, mais ce dernier est déjà courtisé sur le marché.

Campos sur la short-list de Chelsea

Nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly souhaite bâtir un nouvel organigramme. Le responsable a déjà pris des choix forts en se séparant notamment de Thomas Tuchel il y a quelques jours. Pour le remplacer, il a décidé de miser sur Graham Potter, ancien coach de Brighton. Désormais, le dirigeant recherche un nouveau directeur sportif. Et selon The Times , le profil de Luis Campos figurerait en bonne place sur la liste de Boehly. Une information confirmée par le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs, qui évoque des liens entre le Portugais et les Blues . Au sein du club parisien, on se montrerait surpris.

Campos coincé au PSG ?

Comme le précise Ben Jacobs, il ne sera pas facile pour Luis Campos de quitter le PSG à court terme. En effet, des clauses de protection empêchent le Portugais de rejoindre une grande équipe européenne, comme Chelsea. Autrement dit, Campos devra verser une énorme indemnité aux dirigeants parisiens s'il souhaite à tout prix rejoindre le projet des Blues. Par ailleurs, il devra également trouver un accord avec le Celta Vigo, club où il occupe également un rôle de conseiller sportif.

Ls autres noms présents sur la short-list de Chelsea

Comme l'annonce Fabrizio Romano, Chelsea surveille aussi d'autres profils. Ancien directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards serait également en bonne position et aurait reçu une offre importante de la part de Todd Boehly. Le responsable de l'Atlético, Andrea Berta, est également surveillé, mais peu de chances que la formation espagnole ne le libère. Par contre, il n'est aucunement question d'un intérêt de Chelsea pour Maxwell, un ancien du PSG.