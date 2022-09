Foot - Mercato

Voilà pourquoi Neymar ne pouvait pas quitter le PSG cet été

Publié le 11 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

À l’arrivée de Luis Campos le 10 juin dernier en tant que conseiller football du PSG, il a rapidement été question d’un remaniement d’effectif. Et pour cause, tout au long du mercato et en plus des six recrues, le Paris Saint-Germain a considérablement dégraissé le groupe entraîné par Christophe Galtier. Les joueurs qui ont été placés dans le loft de Campos sont tous partis. Et avant sa belle pré-saison sous la houlette de Galtier, il était question d’un départ de Neymar.

Attendu à Chelsea, Neymar n’a pas eu d’opportunité

En effet, à la toute fin du mois de juin et au début du mois de juillet, Neymar a été annoncé sur le départ et la Premier League semblait être sa prochaine destination européenne après la Liga et le FC Barcelone ainsi que la Ligue 1 et le PSG. Outre Manchester United qui aurait pensé au numéro 10 du Paris Saint-Germain en cas de départ de Cristiano Ronaldo, Chelsea semblait être prêt à lui faire de la place. En attestait la déclaration de Thiago Silva. « Il faut que Neymar aille à Chelsea. Si cela arrive, ce sera pour le mieux. Pour l'instant, je ne sais rien, mais j'espère que cela se fera ».



Outre Thiago Silva, Mason Mount s’est lui aussi dit prêt à voir un nouveau vent souffler sur Chelsea comme il le faisait savoir au début du mois de juillet à The Evening Standard . « Neymar et Cristiano Ronaldo ? C'est une nouvelle ère, donc nous sommes tous très excités et, chaque fois qu'une nouvelle saison arrive, vous êtes excités par ce qui est possible. Je suis impatient de voir ce qui va se passer ».



Co-propriétaire de Chelsea, Todd Boehly aurait été emballé par l’idée de recruter Neymar ou Cristiano Ronaldo selon la presse britannique afin de lancer le nouveau projet sportif de Chelsea. Cependant, Thomas Tuchel qui était alors en poste sur le banc des Blues , s’était fermement opposé à un recrutement de cet acabit, ne souhaitant pas déséquilibrer son effectif.

Interpellé à Newcastle, Neymar a vu un tel transfert devenir impossible

Comme Thiago Silva, un autre compatriote brésilien s’est pris au jeu des transferts. Engagé à Newcastle United depuis 2019, Joelinton a lui aussi tenté d’attirer Neymar chez les Magpies en tenant pour sa part le discours suivant. « Nous pouvons lui faire une place bien sûr. C’est une idole, il est énorme dans le monde du football. L’invitation est faite. Ney, si tu écoutes cela, tu peux venir. Je peux courir pour toi. J’espère que l’entraîneur va l’appeler. Le numéro 10 est là et l’attend. Je vais envoyer un message à Bruno (Guimaraes). Bruno a son contact, il peut lui envoyer un message invitant Neymar à jouer ici ».



Cependant, et bien que Newcastle soit passé sous pavillon saoudien en octobre 2021, des sources ont affirmé à The Athletic dans la journée de samedi que les Magpies auraient reçu des réponses bien trop élevées sur le plan économique à chaque demande de transfert alors qu’en parallèle, l’inflation du marché en Premier League était déjà conséquente. Les clubs approchés voulaient profiter des ressources illimitées de Newcastle et se servaient de l’argument financier pour compliquer les conversations pour les prêts et transferts. Alors que les noms de Julian Draxler et de Neymar étaient liés à Newcastle au début du mois de juillet, les dirigeants du club anglais auraient rapidement su qu’il serait impossible pour eux de mener à bien ce genre de dossiers en raison des demandes hors marché des équipes pour leurs joueurs. Mais dès la fin du mois de juin, à St James Park, on avait pris la décision de ne pas surpayer les joueurs.

Neymar ne voulait de toute manière pas partir