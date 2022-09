Foot - Mercato - PSG

PSG : Critiqué pour son mercato, Antero Henrique est défendu

Publié le 11 septembre 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Malgré le nombre impressionnant de départ durant le mercato, Antero Henrique a fait face aux critiques à cause des rares transferts secs qui ont été bouclés. En effet, la plupart des joueurs sont partis sous la forme de prêts, ce qui n'a pas convaincu tout le monde au PSG. Mais Didier Roustan estime sur le bilan est quand même positif.

Cet été, l'objectif principal du PSG était de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier. Un loft a même été mis en place pas Luis Campos afin de faire comprendre aux indésirables qu'ils n'entraient plus dans les plans parisiens. Et c'est Antero Henrique qui était chargé de trouver des portes de sortie à ces joueurs. Mission globalement puisqu'au total, 28 joueurs ont quitté le PSG cet été. Malgré tout, seulement six transferts ont été bouclés. Par conséquent, le club a récupéré peu de cash par rapport aux nombres de départs. C'est d'ailleurs ce que regrettait Christophe Galtier.

Galtier déçu du mercato

« Le plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte (…) Au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que pour acheter il fallait vendre. Concernant le mercato il est fini et c'est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait quel groupe on a a disposition et il faut tourner la page », confiait-il récemment en conférence de presse. Néanmoins, le travail d'Antero Henrique est également salué.

Transferts - PSG : Le mercato d’Antero Henrique fait jaser https://t.co/nhqBRhrJ9T pic.twitter.com/x1CD4DVCUG — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

«Gatier se retrouve avec 23 ou 24 joueurs hyper concernés»

Présent sur le plateau de L'EQUIPE du Soir , Didier Roustan a en effet défendu le bilan des ventes du PSG après le prêt de Mauro Icardi à Galatasaray : « Il est intransférable. Là, il va jouer. Va savoir si tu as une bonne nouvelle, qu’il claque des buts, qu’il repart. Tu économises, c’est toujours bon à prendre. Et surtout, tu fais ce que souhaitait Christophe Galtier, ce que je comprends totalement. Au lieu d’avoir 35 joueurs à l’entraînement avec forcément dans les vestiaires, ceux qui ne jouent pas et savent qu’ils ne joueront pas et qui sont un peu ailleurs et qui peuvent entraîner inconsciemment d’autres joueurs dans leur mal-être. Là, il se retrouve avec 23 ou 24 joueurs hyper concernés . »

«Tu n’as pas le choix de faire autrement»