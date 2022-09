Foot - Mercato

Campos, Mbappé, Sanchez… Toutes les infos mercato du 11 septembre

Publié le 11 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Déjà un coup de tonnerre pour l’avenir de Luis Campos ?

Arrivé il y a quelques semaines seulement à la tête du sportif au PSG, Luis Campos se retrouve déjà courtisé par d'autres écuries européennes. Et c'est en Angleterre que le nom du Portugais fait parler ce dimanche. En effet, selon les informations du Times , Chelsea serait intéressé par Campos. En pleine reconstruction, les Blues penseraient au dirigeant du PSG pour occuper le rôle de directeur sportif.



Plus d'informations ici.

PSG : Le vestiaire de Galtier interpelle déjà Mbappé pour son avenir

Alors que Kylian Mbappé a finalement opté pour une prolongation au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid, le voilà désormais sous contrat jusqu'en 2025. Et à Paris, on espère voir le Français rester encore un certain temps. Ainsi, Achraf Hakimi a envoyé un message fort à Mbappé pour son avenir : « Il est très content. Il marque, il est content, j’espère qu’il restera le plus d’années possible avec nous. C’est un grand joueur ».



Plus d'informations ici.

OM : Guendouzi s’enflamme pour l'arrivée d’Alexis Sanchez

Cet été, les recrues ont été nombreuses à l'OM. Et le gros coup du mercato a bien évidemment été l'arrivée d'Alexis Sanchez. D'ailleurs, le Chilien est déjà bien intégré sur Marseille et ses nouveaux coéquipiers sont sous le charme. Cela vaut notamment pour Matteo Guendouzi. Pour Canal+ , le joueur de l'OM a confié à propos de Sanchez : « Comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur qui va beaucoup nous apporter, c'est un joueur qui a beaucoup d'expériences, qui a gagné beaucoup de trophées. Il est très efficace devant le but comme on a pu le voir ce soir, il lui faut très peu d'occasions pour la mettre au fond ».



Plus d'informations ici.

La presse anglaise annonce le pire pour Cristiano Ronaldo