PSG : Déjà un coup de tonnerre pour l’avenir de Luis Campos ?

Publié le 11 septembre 2022 à 08h15 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Et pour cela, le club de la capitale s’est séparé de son directeur sportif, Leonardo. A la place, c’est Luis Campos qui est arrivé en tant que conseiller sportif. Après le Real Madrid, le LOSC ou encore Monaco, le Portugais a ainsi posé ses valises au PSG, mais voilà qu’un club penserait déjà à lui pour l’avenir.

Ces derniers mois, Leonardo ne faisait plus l’unanimité au PSG. De plus en plus critiqué, le Brésilien a fini par être remercié de son poste de directeur sportif. Et c’est vers Luis Campos que le club de la capitale a décidé de se tourner pour lui confier les commandes du sportif à Paris. Le Portugais n’aura d’ailleurs pas mis longtemps avant de frapper fort lors du dernier mercato estival. Aujourd’hui au PSG donc, Campos est également salarié du club espagnol du Celta Vigo. Et si un troisième club s’ajoutait à cette liste ?

Et maintenant Chelsea ?

En effet, selon les informations du Times , voilà que Luis Campos serait courtisé en Premier League. Et c’est Chelsea qui serait intéressé par le conseiller sportif du PSG. Alors que les Blues sont en pleine restructuration, Campos serait ciblé pour devenir le prochain directeur sportif et ainsi faire la paire avec Graham Potter, qui a récemment remplacé Thomas Tuchel à Chelsea.

Ça discute déjà…

Faut-il alors déjà envisager un coup de tonnerre pour l’avenir de Luis Campos au PSG ? Comme le précise le média britannique, le patron de Chelsea, mécontent des performances de ses équipes, aurait déjà pris contact avec Campos. Affaire à suivre…