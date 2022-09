Foot - Mercato - PSG

Campos a multiplié les échecs,le Qatar dresse un incroyable constat

Publié le 11 septembre 2022 à 23h30 par La rédaction

Luis Campos n’aura pas connu que des succès sur ce mercato estival. Malgré les venues de Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Hugo Ekitike, le Portugais a aussi vu quelques pistes s’éloigner du PSG. Cependant, malgré ces échecs, le Qatar a dressé un incroyable constat sur la fenêtre des transferts estivale du PSG.

Luis Campos était arrivé au PSG afin de réaliser une grosse révolution. En effet, le nouveau « conseiller sportif » parisien devait dégraisser l’effectif, tout en réalisant quelques recrues afin de le renforcer. Cela a été chose faite, mais tout ne s’est cependant pas passé comme prévu lors de cette fenêtre des transferts estivale. Et plusieurs dossiers sont passés sous son nez.

Mercato - PSG : La vérité éclate sur l'échec de Campos avec Skriniar https://t.co/nbDWL1u9Qy pic.twitter.com/gWlF9F9mWR — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

Quelques échecs en attaque…

Ainsi, comme révélé par le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs, le Paris Saint-Germain s’était lancé sur la piste de Bernardo Silva. Une information qui est venue confirmer celle du10sport.com, qui vous annonçait que l’international portugais était la grande priorité de Luis Campos. Cependant, d’après le journaliste anglais, Manchester City aurait volontairement demandé beaucoup trop d’argent dans ce dossier, afin de placer le milieu offensif portugais hors de portée des prétendants. Autre dossier offensif tombé à l’eau : celui de Marcus Rashford. Le PSG aurait été intéressé par l’international anglais de Manchester United, mais encore une fois, le club adverse en aurait décidé autrement. Les Red Devils , et surtout l’agent de Rashford, auraient utilisé l’intérêt généré par le joueur afin de le faire rester. Aucune négociation n’était ainsi possible dans ce dossier.

… et ailleurs

Outre les dossiers offensifs, Luis Campos a également connu des échecs dans 2 grands dossiers : ceux de Milan Skriniar, et Aurélien Tchouaméni. En effet, pour le premier nommé, le PSG en avait fait sa grande priorité en défense centrale. Pourtant, l’Inter Milan n’a pas lâché prise. Le club parisien proposait 65M€ au club italien, qui en demandait 80M€. Une somme que Paris n’était pas prêt à investir. Concernant l’international français, parti au Real Madrid, le PSG se serait bien montré intéressé, et Kylian Mbappé lui-même avait discuté avec Aurélien Tchouaméni concernant la faisabilité d’une venue dans la capitale. Cependant, l’ancien de l’AS Monaco a finalement choisi les Merengue.

Le Qatar satisfait du mercato de Luis Campos malgré les échecs

Malgré ces échecs, le Qatar serait globalement très satisfait du mercato de Luis Campos. En effet, toujours selon Ben Jacobs, les hautes sphères du PSG seraient ravi des transferts effectués par le conseiller sportif portugais. Les échecs ne seraient pas réellement considérés comme tels, en raison des différentes positions des clubs avec qui les discussions ont eu lieu. Surprenant alors que Christophe Galtier n'avait pas caché sa frustration en conférence de presse.