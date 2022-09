Foot - Mercato - PSG

Après l'échec Bernardo Silva, le PSG lâche une énorme confidence

Publié le 11 septembre 2022 à 21h10 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos rêvait de faire venir Bernardo Silva cet été au sein du PSG. Cependant, les prétentions financières de Manchester City dans ce dossier aurait toujours envoyé l’international portugais loin de Paris. Et le PSG s’est donc retrouvé avec un échec sur les bras dans ce dossier. Mais cet échec ne serait pas imputable au club de la capitale.

Luis Campos voulait absolument Bernardo Silva. Comme révélé par le10sport.com cet été, le conseiller sportif du PSG souhaitait à tout prix faire venir l’international portugais de Manchester City au sein du club de la capitale. Cependant, le PSG a décidé de jeter l’éponge dans ce dossier, après les différentes déclarations de Pep Guardiola et le refus catégorique des Citizens de vendre leur joueur.

Bernardo Silva hors de portée du PSG ?

Une informations divulguée par le10sport.com, et récemment confirmée par le journaliste Ben Jacobs. En effet, le PSG ne considérerait pas le dossier Bernardo Silva comme un « échec ». Le sentiment au sein du club de la capitale serait que Manchester City aurait volontairement demandé beaucoup trop d’argent pour l’international portugais, afin qu’il soit hors de portée de tout club souhaitant l’acheter.

« Il n’y avait qu’une seule offre d’une équipe »