Foot - Mercato

Courtisé par Campos, il a recalé le PSG pour cette raison

Publié le 11 septembre 2022 à 15h45 par Thomas Bourseau

Lucas Paquetá pouvait rallier la capitale et jouer aux côtés de ses compatriotes Neymar ou encore Marquinhos au PSG. Cependant, le Brésilien a finalement quitté l’OL et la Ligue 1 pour rejoindre selon lui ce qui est le meilleur championnat du monde. Avant de signer à West Ham, Paquetá s’est entretenu avec son ami Bruno Guimarães qui avait pour sa part fait le choix de troquer la tunique lyonnaise pour celle de Newcastle l’hiver dernier.

Lucas Paquetá a pris la décision de ne pas rester à l’OL plus longtemps qu’une demi-saison après le départ de son ami Bruno Guimarães pour Newcastle. D’ailleurs, le milieu de terrain des Magpies a tenté d’inciter Paquetá, futur parrain de son enfant, de le rejoindre dans le nord de l’Angleterre. « Un joueur que je veux recruter ? Lucas Paquetá ! C'est mon frère, mon meilleur ami et je m'entends vraiment bien avec lui . Nous avons la même façon de penser, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours, toujours en train de nous parler. C'est un membre de la famille que le football m'a donné ».

Le PSG et la Ligue 1 ? Paquetá voulait rejoindre le «meilleur championnat du monde»

Annoncé pendant tout l’été du côté d’Arsenal et de Newcastle, Lucas Paquetá aurait pu quitter l’OL pour rejoindre le PSG où il aurait retrouvé son compatriote brésilien Neymar. Cependant, il ne fallait pas s’attendre à voir Paquetá rester en Ligue 1 au vu de sa déclaration lors d’une interview pour The Times . « Pourquoi tant de Brésiliens de haut niveau viennent-ils en Premier League ? Pour commencer, c'est le meilleur championnat du monde et je ne pense pas que quiconque en doute. Les Brésiliens en parlent. Ceux qui sont ici disent aux autres : 'Vous devez venir - vous jouez dans une ligue qui est le meilleur niveau absolu, un niveau différent d’ailleurs.’ ».

PSG : De nouvelles tensions entre Neymar et Mbappé ? La réponse https://t.co/YUIpZGiP1R pic.twitter.com/VqaMfJgQCE — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

Guimarães a conforté Paquetá dans son choix