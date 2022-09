Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Le FC Nantes s’est préparé au pire pour Kombouaré

Publié le 11 septembre 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

Alors qu’Antoine Kombouaré est aujourd’hui encore l’entraîneur du FC Nantes, des questions se sont posées concernant son avenir chez les Canaris. Finalement, malgré les tensions entre Kombouaré et Waldemar Kita, il n’y a pas eu de départ. Pour autant, en coulisses, les Nantais craignaient visiblement le pire…

Cette saison, Antoine Kombouaré est bien l’entraîneur du FC Nantes. L’ancien joueur nantais a décidé de repartir pour un nouvel exercice à la tête des Canaris. Cela n’était pourtant pas gagné il y a quelques mois de cela, y compris lors du dernier mercato. En effet, étant donné les grosses tensions entre Kombouaré et Waldemar Kita, des questions se sont posées à propos de l’avenir de l’entraîneur du FC Nantes.

Les manoeuvres de Kombaouré ?

Ce dimanche, L’Equipe a fait quelques révélations sur les coulisses des tensions autour d’Antoine Kombouaré. Ainsi, comme l’explique le quotidien sportif, du côté de la direction du FC Nantes, on estimait que le natif de Nouméa faisait tout pour se faire limoger. Finalement, Kombouaré est bel et bien toujours sur le banc du FC Nantes.

« Je n'ai pas pu me maîtriser »