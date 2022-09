Foot - Mercato - OM

OM : A Marseille, Alexis Sanchez fait déjà l’unanimité

Publié le 11 septembre 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Pablo Longoria a fait venir une star à l’OM : Alexis Sanchez. Libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter Milan, le Chilien a posé ses valises sur la Canebière et il ne lui aura pas fallu longtemps avant de se faire adopter. Grâce à ses buts, Alexis Sanchez fait déjà l’unanimité à l’OM, que ce soit auprès de ses coéquipiers ou de la direction phocéenne.

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait se renforcer cet été. Pablo Longoria s’est alors démené pour cela et le président phocéen a multiplié les opérations. L’Espagnol a notamment frappé très fort avec l’arrivée d’Alexis Sanchez. Libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter Milan, le Chilien s’est engagé en faveur du club phocéen. Et alors que certains doutes étaient apparus au moment de son arrivée concernant sa condition, Alexis Sanchez répond bien présent en ce début de saison. Encore buteur contre le LOSC ce samedi, l’ancien du FC Barcelone totalise déjà 3 réalisations en Ligue 1 en 5 matchs.

« C'est un joueur qui va beaucoup nous apporter »

Déjà décisif avec l’OM, Alexis Sanchez n’aura pas mis longtemps avant de se faire une place sur la Canebière. D’ailleurs, à Marseille, le Chilien est déjà adopté. Ce samedi, après la rencontre face au LOSC, Matteo Guendouzi a notamment expliqué pour Canal+ : « Comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur qui va beaucoup nous apporter, c'est un joueur qui a beaucoup d'expériences, qui a gagné beaucoup de trophées. Il est très efficace devant le but comme on a pu le voir ce soir, il lui faut très peu d'occasions pour la mettre au fond ».

« C’est réellement un plus »

Des propos qui fond écho à ceux tenus par Jonathan Clauss il y a quelques jours de cela. Le défenseur de l’OM avait lui expliqué à propos d’Alexis Sanchez : « Ça donne quoi Alexis Sanchez ? Moi je pense que c’est réellement un plus. Par l’expérience déjà, par l’intensité physique qu’il met à l’entraînement. Pour ceux qui le disaient cramé, nous, on le voit au quotidien et ce n’est pas du tout le cas ».

