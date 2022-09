Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Interpellé par Mbappé, Hakimi lâche sa réponse

Publié le 11 septembre 2022 à 13h15 par Bernard Colas

Recruté à l’été 2021 pour près de 67M€, Achraf Hakimi s’est directement imposé comme un titulaire indiscutable au PSG. Après des débuts réussis, le Marocain est logiquement attendu pour sa deuxième saison dans la capitale comme l’a rappelé cette semaine Kylian Mbappé en conférence de presse, et l’international marocain en a pleinement conscience.

Après une première saison réussie au PSG, Achraf Hakimi se sait attendu pour sa deuxième saison dans la capitale. Désormais, le Marocain évolue dans un rôle de piston suite à l’arrivée de Christophe Galtier, qui a installé un 3-4-1-2 au PSG, lui permettant d’avoir plus de libertés sur le flanc droit comme l’avait reconnu cette semaine Kylian Mbappé en conférence de presse.

« Il doit garder cette exigence »

« Il doit garder cette exigence. Il est revenu cette année avec d'autres intentions, une autre exigence du quotidien. L'année dernière, il avait bien commencé dans l'élan de son transfert, il a eu des moments un peu plus difficiles mais c'était une saison d'adaptation. On compte beaucoup sur lui. Il est revenu avec cette envie de montrer sa qualité, dans un registre différent avec le passage à 3 défenseurs et ce rôle de piston, il en fait partie des premiers bénéficiaires. C'est à lui de continuer, et à nous de le pousser car il peut faire encore mieux », déclarait Kylian Mbappé avant d’affronter la Juventus.

« Je connais plus les joueurs aujourd’hui, je connais mieux la mentalité ici en France »