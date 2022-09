Foot - PSG

Ignoré par Lionel Messi, Achraf Hakimi lâche ses vérités

Publié le 10 septembre 2022 à 23h10 par La rédaction

Placé plus haut sur le terrain par Christophe Galtier, Achraf Hakimi multiplie les appels vers l’avant lors des matchs du PSG. Le Marocain est donc parfois oublié par certains de ses coéquipiers, dont Lionel Messi. L’Argentin, très proche de Neymar et Kylian Mbappé, privilégie d’autres options quelques fois. Mais Achraf Hakimi ne lui en tient pas rigueur.

Arrivé lors de l’été 2021, Achraf Hakimi s’est tout de suite imposé au PSG. Le latéral droit de 23 ans s’est rapidement intégré au groupe parisien, où il s’est très vite rapproché de Kylian Mbappé. Toutefois, le schéma tactique de Mauricio Pochettino ne lui convenait pas vraiment et le bridait un peu dans son jeu. L’arrivée de Christophe Galtier lui a donc fait beaucoup de bien. Plus offensif, Achraf Hakimi multiplie les appels vers l’avant. Cela lui vaut donc d’être parfois oublié par certains de ses coéquipiers, dont Lionel Messi. Malgré tout, l’ancien de l’Inter et du Real Madrid ne lui en tient pas rigueur.

PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Le pari de Galtier est manqué https://t.co/65mRbglojv pic.twitter.com/ohy3nV27oc — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Hakimi n’en veut pas à Messi de l’oublier

« Comment je vis le fait de ne pas être servi par Messi ? Ce n’est pas un problème si je ne suis pas servi lorsque je fais l’appel. Si Leo ne me sert pas, c’est qu’il considère qu’un autre joueur est mieux positionné. C’est comme ça qu’aujourd’hui, il a servi Neymar et qu’on a pris les trois points » a avoué Achraf Hakimi en zone mixte, dans des propos rapportés par Le Parisien , après la victoire du PSG contre Brest ce samedi (1-0).

Hakimi fait l’unanimité au PSG

Malgré l’arrivée de Nordi Mukiele, Achraf Hakimi fait toujours l’unanimité au PSG. Le Marocain est toujours titulaire et est placé plus haut sur le terrain. Cela lui réussit d'ailleurs plutôt bien. Jusqu’à présent, Achraf Hakimi a trouvé le chemin des filets à deux reprises tout en délivrant 2 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues. Achraf Hakimi est bien plus libre dans son couloir droit. Lionel Messi, quant à lui, vit un début d’exercice bien plus convaincant que la saison dernière (4 buts et 6 passes décisives en 8 matchs).