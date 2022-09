Foot - PSG

Avant la Ligue des champions, Galtier annonce une terrible nouvelle

Publié le 10 septembre 2022 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2022 à 20h50

Le PSG s'est imposé dans la douleur face au Stade Brestois ce samedi après-midi. Grâce à Neymar, les hommes de Christophe Galtier reprennent la tête du championnat au détriment du RC Lens. Point noir d'une fin de rencontre crispante, la blessure de Presnel Kimpembe qui a été confirmée par l'entraineur parisien.

Christophe Galtier et les siens ont évité le pire face au Stade Brestois. Porté par Neymar et sauvé par Gianluigi Donnarumma, le PSG s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0). Tout n'a pas été parfait et pire encore, Presnel Kimpembe s'est blessé en toute fin de rencontre.

PSG : Neymar se lâche sur une pépite de Galtier https://t.co/bfDgJFEgCc pic.twitter.com/pTT6hKGr28 — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Kimpembe se blesse en taclant

Après avoir provoqué un pénalty repoussé par Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe a poursuivi dans la lancée de sa seconde mi-temps compliquée. Dans le temps additionnel, le défenseur parisien tacle violemment Irvin Cardona et peste après l'arbitre en se touchant la cuisse. Déjà averti, Kimpembe échappe de peu au carton rouge mais se blesse sur cette intervention grossière.

Galtier confirme la blessure de Kimpembe