Foot - PSG

PSG : À Paris, Christophe Galtier a bien lancé sa révolution

Publié le 10 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Christophe Galtier avait posé les bases dès sa prise de fonctions. Contrairement à son prédécesseur Mauricio Pochettino, il n’allait absolument pas avoir la place au PSG pour que deux gardiens alternent au poste de titulaire. Gianluigi Donnarumma allait être le numéro un incontesté malgré les états de service de Keylor Navas pour le Paris Saint-Germain. Et les difficultés de l’Italien n’ont clairement pas incité Christophe Galtier à remettre cela en cause.

La saison dernière, alors que Gianluigi Donnarumma était arrivé libre de tout contrat au PSG à l’été 2021 en raison de son ancienne situation contractuelle au Milan AC, Mauricio Pochettino n’avait pas définitivement tranché entre Keylor Navas qui avait jusque-là était le numéro un indiscutable et son nouveau concurrent Donnarumma. De ce fait, au fil de la saison, le portier italien a alterné avec le Costaricien en prenant, les semaines passant, plus d’importance au sein de l’effectif en disputant de plus en plus de gros matchs. Cependant, l’ex-entraîneur Mauricio Pochettino n’a jamais vraiment voulu trancher entre les deux gardiens.

Navas et Donnarumma avaient demandé du changement

De quoi inciter à la fois Gianluigi Donnarumma et surtout Keylor Navas à pousser un voire plusieurs coups de gueule sur la situation sportive délicate dans laquelle ils étaient la saison passée. « J’ai une très bonne relation avec ‘Gigio’, je veux jouer tous les matches, c’est une situation compliquée. Je suis heureux à Paris, mais il faut que ça change ». Voici le témoignage que Navas faisait passer à Canal+ en avril dernier avant que Gianluigi Donnarumma rejoigne son compère du PSG sur la question d’une concurrence désagréable pour Sky Sport . « Avec Navas, j'ai un excellent rapport mais, comme il l'a aussi dit, cela n'a pas été facile à vivre, ni pour lui, ni pour moi. Les choses doivent sûrement changer ».

PSG : Voilà comment Christophe Galtier a mis Paris dans sa poche https://t.co/IxJyDJrPo0 pic.twitter.com/FAoqeqzELz — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Christophe Galtier avait annoncé la couleur dès sa prise de fonctions

Lors de sa conférence de presse de présentation le 5 juillet dernier que le numéro un allait être Gianluigi Donnarumma cette saison. Et ce, bien que Keylor Navas ait apporté satisfaction au staff de Christophe Galtier au fil de la préparation tout au long du mois de juillet. « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens ».

Et malgré les difficultés de Donnarumma, sa place de numéro un ne changera pas