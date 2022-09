Foot - Mercato - PSG

PSG : Courtisé par Luis Campos, il a tranché pour son avenir

Publié le 11 septembre 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau

Marcus Rashford est engagé jusqu’en juin prochain à Manchester United. Figurant dans les petits papiers de Luis Campos, l’Anglais ne serait pas uniquement surveillé par le PSG puisque Chelsea serait prêt à tenter sa chance en janvier prochain lorsque les Red Devils afficheraient leur confiance pour sa prolongation de contrat.

Le PSG a considérablement dégraissé son effectif au cours du mercato estival et a perdu plusieurs cartouches offensives telles qu’Angel Di Maria, Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo. Certes, Hugo Ekitike est arrivé en juillet et Carlos Soler sur le fil avant la clôture du mercato estival, néanmoins, Luis Campos aurait souhaité mettre la main sur Rafael Leao ou Marcus Rashford.

Manchester prépare le terrain pour prolonger Rashford

C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe et RMC Sport l ors de la première quinzaine d’août dans la foulée du transfert de Kalimuendo à Rennes. Cependant, comme The Sun l’a dernièrement confié, Manchester United travaillerait la prolongation du contrat courant jusqu’en juin prochain de Marcus Rashford. Et une prolongation pour cinq saisons supplémentaires serait en préparation en interne.

Rashford veut prolonger à Manchester, Chelsea reste en embuscade