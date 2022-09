Foot - Mercato - Real Madrid

Un clash éclate avec Ancelotti, un transfert inévitable ?

Publié le 11 septembre 2022 à 20h45 par La rédaction

Libre de tout contrat en Juin prochain, Marco Asensio était évoqué comme l’un des joueurs susceptibles de quitter le Real Madrid cet été. Cependant, l’international espagnol est finalement resté dans la capitale. Et son entraîneur Carlo Ancelotti, qui l’utilise de moins en moins, a évoqué ce cas en conférence de presse.

Une nouvelle polémique pourrait bien se créer autour de Marco Asensio. En effet, l’international espagnol est de moins en moins utilisé par Carlo Ancelotti au sein du Real Madrid. Une fois encore, l’ailier s’est énervé au cours de la rencontre face à Majorque, puisqu’il n’est pas entré en jeu. Et Caro Ancelotti a évoqué ce cas en conférence de presse après la rencontre.

« S’il est énervé, je suis d’accord avec lui »

Carlo Ancelotti a avoué qu’il était d’accord avec l’énervement de Marco Asensio, puisque cela prouve qu’il veut jouer au sein du Real Madrid. « La réalité, c’est que je voulais faire deux changements. Nous étions préparés, si nous ne marquions pas le 2-1, à mettre Mariano et Asensio. Lucas Vasquez s’est blessé, et nous n’avions qu’une seule fenêtre, et je n’ai pas pensé à faire ce changement. S’il est énervé, je suis d’accord avec lui » a-t-il confié dans des propos rapportés par Marca.

« Dans cette période, il a été le joueur le plus affecté de l’équipe »