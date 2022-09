Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le choix de Kylian Mbappé est totalement validé

Publié le 11 septembre 2022 à 18h15 par Thomas Bourseau

Il était annoncé proche du Real Madrid avec lequel il aurait mêle trouvé un accord contractuel. Cependant, Kylian Mbappé a fait le choix de prolonger au PSG. Ce qui était pour Vadim Vasilyev, son ancien vice-président à l’AS Monaco, la bonne décision.

Pendant un long moment, il semblait que Kylian Mbappé allait se servir de son statut d’agent libre afin de troquer la tunique du PSG qu’il arborait depuis cinq ans pour celle de l’équipe de ses rêves, à savoir le Real Madrid. Finalement, le 21 mai dernier, Mbappé s’avançait sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi pour annoncer sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, au grand dam du Real Madrid.

« En restant ici à Paris, les conditions sont réunies »

Ancien vice-président de l’AS Monaco où il a côtoyé Kylian Mbappé, Vadim Vasilyev a salué la décision du champion du monde tricolore de lier son avenir au Paris Saint-Germain pour les raisons suivantes. « En restant ici à Paris, les conditions sont réunies. Il y a quelque chose qui se passe : l'effectif, la direction sportive, le coach. Tout le monde travaille ensemble. Il peut s'inscrire dans l'histoire du club et aussi dans l'histoire mondiale du football ». a confié Vasilyev pour Téléfoot .

« Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif »