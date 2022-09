Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Un gros transfert en vue pour Marco Asensio ?

Publié le 10 septembre 2022 à 22h15 par Jules Kutos-Bertin

A un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio n’a pas voulu quitter le club cet été. L’international espagnol, de moins en moins utilisé par Carlo Ancelotti, est toujours dans le viseur du Milan AC qui aurait prévu de revenir à la charge lors du prochain mercato estival.

Après une saison historique où le Real Madrid a mis la main sur la Liga et une nouvelle Ligue des Champions, l’été a été plutôt calme. Une fois que le feuilleton Kylian Mbappé s’est refermé, le club madrilène s’est contenté de boucler les arrivées d’Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger. Sinon, pas grand chose à signaler, qu’il s’agisse des venues et des départs…

Rien n’a changé pour Asensio

L’une des situations que le Real Madrid devait éclaircir cet été, c’est celle de Marco Asensio. Moins performant la saison dernière, l’international espagnol devait trancher : prolonger son contrat et rester ou aller voir ailleurs. Finalement, aucune décision n’a été prise. Marco Asensio est resté et son contrat se terminera en juin prochain.

Mercato : Carlo Ancelotti a remporté un énorme bras de fer https://t.co/eZAXzyfy40 pic.twitter.com/yr8OaWXzim — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Le Milan AC a prévu de relancer