Foot - Mercato - Real Madrid

Le transfert de Tchouaméni fait parler dans le vestiaire

Publié le 10 septembre 2022 à 21h00 par Hugo Chirossel

Alors qu'il a perdu Casemiro cet été, transféré à Manchester United, le Real Madrid reste très performant en ce début de saison. Aurélien Tchouameni a parfaitement pris la succession du Brésilien dans le milieu de terrain des Merengue. Une satisfaction pour Luka Modric, qui a encensé l’international français, ainsi qu’Eduardo Camavinga.

L’effectif du Real Madrid n’a pas trop bougé cet été. Seul Antonio Rüdiger, arrivé libre en provenance de Chelsea, et Aurélien Tchouameni, recruté contre environ 100M€ à l’AS Monaco, sont venus renforcer le groupe de Carlo Ancelotti, alors que dans le même temps, Casemiro a rejoint Manchester United.

Real Madrid : Privé de Benzema, Ancelotti annonce un plan radical https://t.co/HAJxlUVe1e pic.twitter.com/Br5s7Tv3cc — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« Nous avons les joueurs pour le remplacer et faire de bons résultats »

Le départ du Brésilien n’a pas trop perturbé les Madrilènes, puisqu’ils restent sur quatre victoires en quatre matchs en championnat et qu’ils se sont imposés sur la pelouse du Celtic Glasgow mardi en Ligue des champions (0-3). « Nous avons très bien commencé et nous avons une équipe très forte », a confié Luka Modric sur Real Madrid TV . « Nous avons perdu un joueur très important comme Casemiro mais nous avons les joueurs pour le remplacer et faire de bons résultats . »

Modric encense Tchouameni