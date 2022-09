Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos le surveille, Barcelone a fermé la porte

Gavi pourrait-il être le prochain coup de Luis Campos ? Alors que le contrat du milieu de terrain du FC Barcelone arrivera à expiration en juin prochain, le conseiller football du PSG aurait un joli coup à jouer. Pour autant, le Barça ne serait pas sous pression tant il saurait que Gavi serait tout proche de prolonger son contrat.

Luis Campos n’a pas pu mener à bien le mercato qu’il souhaitait. Hormis un avant-centre pour combler le départ d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais, le conseiller football du PSG aurait milité en coulisse pour qu’un défenseur central soit recruté et se serait même mis d’accord avec Milan Skriniar sur les bases d’un contrat lorsque le dirigeant chargé des négociations, à savoir Antero Henrique, n’a pas pu en faire autant avec l’Inter.

En attestent les pistes menant à Andrey Santos, révélée par le10sport.com en juin dernier, et Gavi comme 90min l’a dernièrement souligné, Luis Campos resterait actif et travaillerait sur plusieurs dossiers. Et alors que le PSG se tiendrait prêt à toute éventualité pour Gavi, le FC Barcelone ne tremblerait pas.

Gavi, prepared to sign new contract with Barcelona very soon. After long negotiation, discussions are finally moving to the key stages to get it signed. 🚨🔵🔴 #FCBBeen told there’s no panic on other club rumours — Barça consider Gavi new deal as matter of [short, now] time. pic.twitter.com/oVz6pAHTAk