Newcastle redistribue les cartes

Publié le 10 septembre 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 21 juin dernier, le PSG et le FC Barcelone étaient déjà sur les rangs dans le cadre d’un éventuel transfert d’Andrey Santos sans que cette opération puisse se concrétiser durant le mercato estival. Et Newcastle mettrait à présent la pression sur les directions du Paris Saint-Germain et du Barça.

Une fois encore, il semblerait que les routes du PSG et du FC Barcelone se croiseraient sur le marché des transferts. Comme ce fut le cas cet été avec Robert Lewandowski ou encore Jules Koundé, les comités de direction parisien et barcelonais songent à présent à jeter leur dévolu sur Andrey Santos. Et ce, depuis quelques mois à présent comme le10sport.com vous le révélait le 21 juin dernier.

Newcastle fait irruption dans le feuilleton Andrey Santos

Cependant, Andrey Santos pourrait-il snober le PSG et le FC Barcelone ? Bien qu’ inews ait confirmé les informations divulguées par le10sport.com ces dernières heures au niveau des intérêts du club culé et du Paris Saint-Germain, le média a également souligné les vues de Newcastle pour le milieu de terrain de 18 ans de Vasco de Gama.

Mercato - PSG : C’est confirmé, Luis Campos en pince pour un compatriote de Neymar https://t.co/rnVDPpeXoq pic.twitter.com/bV9yJp3MbT — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Le directeur de la cellule de recrutement de Newcastle a des connexions au Brésil