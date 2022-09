Foot - Mercato - PSG

Galtier, Campos... Le torchon brûle en interne avec Henrique

Publié le 11 septembre 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Sur le papier, Antero Henrique a réussi sa mission. Arrivé pour boucler plusieurs ventes, le Portugais est parvenu à dégraisser l'effectif. Mais il ne s'agit pas, pour la plupart, de transferts définitifs, mais bien de prêts. Une solution, qui ne fait pas l'unanimité au sein du PSG, notamment auprès de Luis Campos, conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi.

Arrivé au PSG pour donner un coup de main à Luis Campos, Antero Henrique était chargé de trouver des portes de sortie aux indésirables. Mission réussie puisque 28 joueurs ont quitté la capitale, mais la plupart sous la forme d'un prêt. Ce qui ne ravit pas Luis Campos.





Campos déçu du travail d'Henrique

Selon le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs, il existerait des tensions entre Luis Campos et Antero Henrique. Le conseiller sportif du PSG estime que son compatriote aurait dû boucler plus de transferts, ce qui aurait permis de renforcer un peu plus le groupe de Christophe Galtier, qui n'avait pas caché sa frustration il y a quelques jours.

Galtier mécontent du mercato