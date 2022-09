Foot - Mercato - PSG

Campos a tenté un coup de dernière minute sur le mercato

Publié le 11 septembre 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Arrivé au PSG pour dégraisser l'effectif, Antero Henrique a plus ou moins réussi sa mission. Le club parisien a enregistré de nombreux départs, notamment celui de Leandro Paredes. Barré par la concurrence au milieu de terrain, l'international argentin a rejoint les rangs de la Juventus. Mais ce dernier aurait très bien pu évoluer en Premier League cette saison.

L'opération dégraissage a été un succès au PSG. Au cours de l'été, de nombreux éléments en manque de temps de jeu se sont envolés vers de nouveaux chemins. Arrivé à Paris pour donner un coup de main à Luis Campos, Antero Henrique a joué un rôle prépondérant en ce qui concerne les ventes. Parmi les joueurs poussés vers la sortie cet été, on peut citer les noms d'Abdou Diallo, Rafinha, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Xavi Simons, mais aussi Leandro Paredes. Barré par la concurrence au milieu de terrain, l'Argentin a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais comme l'indique Fabrizio Romano, le joueur aurait pu évoluer en Premier League cette saison.





Paredes proposé à Manchester United dans les ultimes instants du mercato

Dans les ultimes instants du mercato, avant que Leandro Paredes ne rejoigne la Serie A, Luis Campos aurait tenté de placer le joueur en Premier League, plus précisément à Manchester United. Désireux à tout prix de le céder, le responsable du PSG a certainement voulu assurer ses arrières, alors que la Juve tardait à boucler le deal. Selon le journaliste italien, les Red Devils ont étudié cette proposition, mais ont finalement décidé de ne pas donner suite.

Manchester United n'a pas donné suite

A en croire Romano, Manchester United avait d'autres priorités au milieu de terrain et n'était pas particulièrement fan du profil de Leandro Paredes. De plus, le joueur avait comme priorité de rejoindre la Juventus. Il avait d'ailleurs déjà trouvé un accord avec la formation transalpine et ne souhaitait pas remettre tout en cause. Quelques heures seulement après la proposition du PSG, le prêt de Paredes était officialisé. Lors de sa présentation, il avait justifié son choix de rejoindre la Serie A.

