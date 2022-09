Foot - Mercato - PSG

PSG : Une incroyable révolution se prépare sur le mercato

Publié le 12 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Souvent pointé du doigt pour ses performances depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma continue d’alterner le bon et le moins bon dans le cage du club francilien. Une irrégularité qui inciterait désormais Luis Campos à envisager le recrutement d’un nouveau gardien en vue du mercato estival 2023.

Dès son arrivée en tant qu’entraîneur du PSG au début de l’été, Christophe Galtier a fait une annonce très claire sur sa gestion des gardiens en indiquant qu’il n’y aurait plus d’alternance comme ce fut le cas la saison passée. Gianluigi Donnarumma a donc été conforté dans un statut de numéro 1, et Keylor Navas, qui a finalement décidé de rester au PSG dans les dernières heures du mercato estival malgré des négociations avancées avec Naples, sera donc sa doublure. Mais cette hiérarchie désormais claire peine pourtant à porter ses fruits…

Donnarumma critiqué, Galtier ne le lâche pas

En effet, Gianluigi Donnarumma s’est rendu coupable d’une nouvelle erreur de taille mardi dernier en Ligue des Champions face à la Juventus Turin (2-1) en ratant sa sortie sur l’unique but de la Vieille Dame : « Evidemment que j’en ai parlé avec lui, et que je souhaite avoir un gardien qui sorte sur les coups de pied arrêtés avec une présence sur le domaine aérien, il a le physique pour cela. Mais je ne veux pas que cette erreur le freine. Mais il n’y aura pas de turn-over au poste de gardien (…) Je ne suis pas ce genre d’entraîneur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que c’est un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent », confiait ensuite Galtier en conférence de presse pour assurer la défense de Donnarumma. Et pourtant…

Le PSG s’active en coulisses pour le remplacer

Il semblerait que la direction du PSG soit déjà très active en coulisses pour recruter un nouveau gardien titulaire la saison prochaine. En effet, Media Foot annonce deux pistes activées à ce poste : Jan Oblak (29 ans, Atlético de Madrid) et Alban Lafont (23 ans, FC Nantes). Le premier présente l’avantage d’avoir l’expérience du plus haut niveau européen mais surtout celui d’arriver en fin de contrat en juin 2023 avec l’Atlético, ce qui pourrait donc permettre de l’attirer libre au PSG. Quant à Lafont, c’est un profil qui plairait énormément à Luis Campos, d’autant que le gardien nantais brille à chaque fois qu’il affronte le club de la capitale.

Transferts - PSG : Luis Campos prépare un coup magistral sur le mercato https://t.co/haKkieul6W pic.twitter.com/GKVp464sk4 — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Le mercato déjà à l’étude