Foot - Mercato - OM

OM : Lens révèle le bluff de Longoria pour Jonathan Clauss

Publié le 12 septembre 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Cet été, sur le marché des transferts, l’une des priorités de l’OM se nommait Jonathan Clauss. Courtisé par de grands clubs européens comme Chelsea ou l’Atlético de Madrid, l’international français a finalement quitté le RC Lens pour rejoindre la Canebière. Un joli coup de la part de Pablo Longoria, qui n’a pas manqué de bluffer en coulisses pour arriver à ses fins.

Avec l’arrivée d’Igor Tudor, l’OM devait se renforcer avec des pistons pour coller au schéma de jeu du nouvel entraîneur. Et dans le couloir droit, la priorité a rapidement été identifiée : Jonathan Clauss. Auteur de prestations excellentes avec le RC Lens, qui lui ont d’ailleurs permis de découvrir l’équipe de France, le joueur 29 ans était le meilleur à son poste en Ligue 1. Pablo Longoria a alors manoeuvré en coulisses et malgré la concurrence de Chelsea ou encore l’Atlético de Madrid, l’OM a fini par obtenir gain de cause pour le transfert de Clauss.

Transferts - OM : Révélations sur le mercato hivernal de Bamba Dieng https://t.co/7qAekq0tJK pic.twitter.com/CgaEzv4bVx — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Longoria a bluffé

D’ailleurs, à propos de ce transfert de Jonathan Clauss vers l’OM, L’Equipe révélait dernièrement certaines manoeuvres de Pablo Longoria. Ainsi, pour accélérer les négociations, le président olympien aurait inventé un accord avec Hans Hateboer, joueur de l’Atalanta Bergame. De quoi alors faire réagir Clauss qui a ainsi mis la pression sur la direction du RC Lens pour rejoindre l’OM. Et le plan de Longoria a donc fini par fonctionner.

« C’est du vent »

Directeur sportif du RC Lens, Florian Ghisolfi est d’ailleurs revenu sur ce coup de bluff de Pablo Longria pour Jonathan Clauss. A l’occasion d’un entretien accordé à La Voix des Sports , il a expliqué : « C’est du pipi de chat. Effectivement, ils nous l’ont fait. Les agents nous ont dit qu’ils voulaient faire Hateboer. Avec Arnaud (Pouille), à chaque fois qu’ils nous disaient ça, on se mettait à rire. On se disait, « mais qu’ils le fassent ». Soit, il se dit je parle à des guignols, parce qu’en deux coups de fil et en visionnant le marché, je sais s’il peut faire ce joueur-là, je sais s’il a envie de le faire, si le joueur a envie et si ça a du sens. Mais en cing minutes. C’est du vent ».

« Le début de l’histoire a été décevant »