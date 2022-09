Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transféré à l’OM, Clauss a dû changer ses habitudes

Publié le 9 septembre 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Jonathan Clauss s’est exprimé au sujet de son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance du RC Lens. Le piston droit a notamment abordé les changements qui ont survenus au niveau médiatique, lui qui a également connu l’équipe de France et le plus haut niveau international que récemment.

Véritable révélation de la saison dernière, tout comme toute l’équipe du RC Lens d’ailleurs, Jonathan Clauss a franchi un véritable palier. Tout d’abord avec son arrivée en sélection, mais également pour son transfert à l’OM lors du mercato estival, où il est rapidement devenu un cadre d’Igor Tudor.

« Au niveau de la pression rien n’a changé, je l’ai toujours eue, quelle que soit l’équipe »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jonathan Clauss s’est exprimé au sujet de son transfert à l’OM, ainsi que sur ce que cela a changé dans sa vie de tous les jours. « Plus de pression depuis mon arrivée à l’OM ? Médiatiquement oui. Mais au niveau de la pression rien n’a changé, je l’ai toujours eue, quelle que soit l’équipe » a confié l’international tricolore de 29 ans.

« Médiatiquement on fait forcément plus attention, mais je ne me coupe pas du monde pour autant »