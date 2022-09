Foot - Mercato

Mercato : Cette punchline sur le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 9 septembre 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau

Ayant poussé en coulisse pour son transfert pendant tout l’été, Cristiano Ronaldo aurait pu rebondir au Napoli où il semblerait que des discussions avec son agent Jorge Mendes aient eu lieu. Cependant, le directeur sportif de Naples a lâché un message très clair concernant le véritable intérêt du pensionnaire de Serie A au sujet de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a été l’un des gros feuilletons du dernier mercato estival. Désireux de rafler une sixième Ligue des champions, compétition qu’il affectionne tout particulièrement, le quintuple Ballon d’or voulait quitter Manchester United qui n’est engagé qu’en Ligue Europa pour cet exercice 2022/2023. Cependant, bien que son agent Jorge Mendes ait notamment tenté en toute fin de mercato de le placer au Milan AC en promettant de trouver un point de chute à Rafael Leao ou encore au Napoli en formulant la même promesse pour Victor Osimhen, Ronaldo est finalement resté à Manchester United.

Et à plusieurs reprises, le Napoli s’est exprimé sur le feuilleton Cristiano Ronaldo, que ce soit lors des ultimes heures du mercato ou depuis la clôture du marché des transferts. Pour le Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli s’est une nouvelle fois livré sur les raisons de l’échec de l’opération Ronaldo. Et d’après le directeur sportif de Naples, il n’a pas semblé avoir été un dossier brûlant au vu des attentes de la direction napolitaine pour le mercato au niveau du recrutement. « Pendant le marché, nous faisons semblant de discuter avec tout le monde, et parfois nous le faisons pour de vrai. Mais nous voulions investir dans une jeune équipe » . a confié Giuntoli dans des propos rapportés par Calciomercato.com.

Le Napoli, le PSG, Chelsea… Ronaldo n’a connu que des échecs cet été

Avant le Napoli, Cristiano Ronaldo a connu quelques désillusions sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en juillet dernier, recruter Cristiano Ronaldo n’était pas dans les plans du PSG. Et au fil du temps, il en a été de même pour Chelsea, le Bayern Munich et bien d’autres écuries européennes. De quoi pousser Ronaldo à aller au bout de son contrat à Manchester United, expirant en juin prochain.