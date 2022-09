Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : La fin du calvaire pour Antoine Griezmann ?

Publié le 13 septembre 2022 à 08h30 par Axel Cornic mis à jour le 13 septembre 2022 à 08h33

La préparation pour la Coupe du monde est assez compliquée pour Antoine Griezmann. Acteur important du titre mondial en 2018, l’attaquant est victime d’une situation des plus étranges à l’Atlético de Madrid, où son temps de jeu est scrupuleusement compté par Diego Simeone. La raison ? Une clause présente dans son prêt, qui obligerait les Colchoneros à verser 40M€ dans les caisses du FC Barcelone.

Décidément, on a vu mieux comme situation pour l’équipe de France. A seulement quelques semaines du début de la Coupe du monde, Didier Deschamps voit les problèmes se multiplier avec un N’Golo Kanté toujours en convalescence, un Paul Pogba opéré du genou et victime d’une énorme polémique extra-sportive impliquant notamment Kylian Mbappé, mais surtout un Antoine Griezmann devenu joker de luxe à l’Atlético de Madrid ! C’est simple, depuis le début de la saison, l’attaquant français n’a pas débuté un seul match et le scénario est toujours le même, puisque Diego Simeone le fait entrer à une trentaine de minutes de la fin.

Transferts : Griezmann au coeur d’un clash improbable sur le mercato https://t.co/krajdWqKai pic.twitter.com/7DqHEb3KeF — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Pas plus de 30 minutes par match

La raison de cet imbroglio remonte à l’été 2021, lorsque le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid on conclu le prêt d’Antoine Griezmann. Dans l’accord trouvé entre les deux clubs, on retrouve une option d’achat à 40M€ qui deviendra automatique si le joueur disputé 50% des rencontres avec le club madrilène. Sachant qu’il faut 45 minutes de jeu pour qu’une rencontre soit véritablement considérée comme jouée, Diego Simeone s’efforce de ne le faire jouer qu’une trentaine de minutes par match et pour le moment il totalise 136 minutes en Liga.

Une option d’achat baissée à 25M€

Les choses devraient toutefois changer pour Antoine Griezmann. D’après les informations de L’Equipe , les représentants du Français essayent de trouver une solution avec les deux clubs concernées et tout pourrait bien se résoudre au cours des prochains jours. Le quotidien explique en effet que l’option d’achat de Griezmann pourrait être abaissée à 25M€, ce qui devrait finalement pousser Diego Simeone et l’Atlético de Madrid à offrir une plus grande place au joueur, qui commencerait à montrer un certain agacement en interne.

Griezmann ne fait pas vraiment l’unanimité