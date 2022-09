Foot - Mercato - OM

OM : Longoria au coeur de «magouilles» sur le mercato ?

Publié le 13 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM a vécu un mercato estival très agité, autant dans le sens des départs que celui des arrivées, Pablo Longoria a été sur tous les fronts dans la plupart des dossiers. Pourtant, dans les coulisses du marché des transferts, le président de l’OM aurait très mauvaise réputation, notamment auprès des agents.

C’est un fait, l’OM a été très actif durant le mercato estival avec pas moins de douze nouvelles recrues : Samuel Gigot qui est revenu de prêt après avoir été recruté l’hiver dernier, mais également Isaak Touré, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Eric Bailly, Issa Kaboré et enfin Amine Harit. Le club phocéen a également acté plusieurs départs, et certains de ces dossiers semblent avoir révélé une certaine facette du président Pablo Longoria et de ses méthodes sur le mercato.

« Il me fait penser à Leonardo au PSG »

Le journaliste Romain Molina, dans sa dernière vidéo Youtube, n’a pas hésité à dénoncer les méthodes de Pablo Longoria : « Longoria est un excellent communiquant. On est susceptible de croire les gens, moi le premier. Quelqu’un qui s’exprime en vidéo peut vous raconter tout ce qu’il veut. Dans le football, on se dit qu’il y a une relation passionnelle, que le président ne peut pas mentir au supporters, mais il dit exactement ce qu’il veut. Pablo Longoria me fait penser à Leonardo lorsqu’il était au Paris-Saint-Germain », explique-t-il dans un premier temps.

« Les agents dénoncent ses magouilles »

Molina poursuit sur les méthodes un peu spéciales du président de l’OM, et dénonce ses agissement notamment en ce qui a concerné la fin de contrat de Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa : « Beaucoup d’agents n’en peuvent plus ! Certains ont écrit au club, d’autres ont écrit à des dirigeants. Ils expliquent les magouilles de Longoria pour remplacer les agents. Le dossier Kamara est folklorique, on pourrait parler une heure dessus. C’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire pour ceux qui travaille dans le monde du football », confie le journaliste.

