Foot - Mercato - PSG

PSG : La prochaine recrue XXL du mercato déjà ciblée ?

Publié le 13 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Même si le mercato estival paraît encore très loin, le PSG semble d’ores et déjà en train d’assurer ses arrières sur le marché des transferts. Et Luis Campos, pas franchement convaincu par les performances de Gianluigi Donnarumma dans la cage parisienne, songerait déjà à un gros coup pour 2023 : recruter Jan Oblak gratuitement.

Depuis le début de l’ère qatarie au PSG après le rachat en 2011, le club de la capitale a habitué à effectuer des transactions spectaculaires à quasiment chaque période de mercato estival. Depuis onze ans, de nombreuses stars telles que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, David Luiz, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi ont fait les gros titres en signant au PSG, et il semblerait que Luis Campos ait déjà à l’esprit son gros coup de l’été 2023.

Le PSG se projette déjà sur l’été prochain

Interrogé vendredi dernier en conférence de presse, Christophe Galtier refusait de se projeter sur les prochains recrutements : « Le mercato d’hiver ? Moi, je n’y suis pas du tout. Je ne pense pas encore à ça, mais je pense que la direction technique avec Luis Campos et le président y travaillent et doivent déjà échanger pour anticiper beaucoup de choses », indiquait l’entraîneur du PSG, qui a donc néanmoins précisé que Luis Campos et ses équipes étaient déjà très certainement au travail en vue du prochain mercato. Et Galtier a vu juste.

Transferts - PSG : Une incroyable révolution se prépare sur le mercato https://t.co/xpT6VrbRJ5 pic.twitter.com/ofvYrFstJ3 — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Le PSG prépare un gros coup avec Oblak

Comme l’a révélé Média Foot lundi matin, le conseiller sportif du PSG envisage de taper très fort l’été prochain avec… Jan Oblak. Le gardien slovène de l’Atlético de Madrid, âgé de 29 ans, arrivera au terme de son contrat avec les Colchoneros en juin 2023, et Luis Campos mettrait tout en œuvre pour le faire venir gratuitement au PSG en lui proposant un gros contrat avec probablement une grosse prime à la signature, comme ce fut le cas avec Gianluigi Donnarumma en 2021. Le club parisien accueillerait ainsi dans ses rangs l’une des grandes références européennes au poste de gardien, puisque Jan Oblak enchaine les saisons convaincantes depuis son arrivée à l’Atlético de Madrid en 2014.

Une grande menace pour Donnarumma

Mais cette potentielle arrivée de Jan Oblak menacerait donc directement l’actuel titulaire du poste, à savoir Gianluigi Donnarumma. Déjà fragilisé par ses performances irrégulières avec le PSG ainsi que par la pression mise par Keylor Navas qui a finalement décidé de rester au PSG en fin de mercato estival alors que Naples lui faisait les yeux doux, l’ancien joueur du Milan AC pourrait donc voir débarquer une nouvelle menace XXL avec Oblak. Affaire à suivre…