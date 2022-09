Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Toute la vérité sur le mercato de Milan Skriniar

Publié le 13 septembre 2022 à 12h30 par Axel Cornic

Grande priorité de Luis Campos, Milan Skriniar n’a finalement pas rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Un échec cuisant pour un club qui a avait un besoin criant de renforts en défense, qui s’explique pourtant par une stratégie assez étonnante de la part des dirigeants parisiens vis-à-vis de l’Inter.

C’est le gros feuilleton qui a tenu en haleine les supporters du PSG tout au long du mercato estival. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, Milan Skriniar devait être le joli coup signé Luis Campos, qui souhaitait justement offrir un renfort dans ce secteur à Christophe Galtier. Après de nombreux rebondissements, le Slovaque n’est finalement pas arrivé au PSG, ce qui a forcément compliqué les choses… alors que le nouvel entraineur souhaitait installer une défense à trois. « Évidemment que Milan Skriniar était un joueur que nous avions identifié » a récemment expliqué Galtier. « Nous nous pensions tout proches d’un accord à un moment, mais les prix sont montés au fur et à mesure que le temps passait. Je peux comprendre notre président, parce que verser un tel montant de transfert pour un joueur en fin de contrat dans un an, c’est énorme ». En effet, l’Inter s’est montrée inflexible, réclamant toujours une somme de 70M€ pour laisser filer Skriniar, plaçant même la barre plus haut en toute fin du mercato.

Une offre début juillet… plus loin

Ce mardi, Tuttosport relate les événements de l’été autour de Milan Skriniar, expliquant que le PSG aurait bougé très tôt pour l’avoir. La première offre, qui comportait une part fixe de 50M€ ainsi que plusieurs bonus, aurait été soumise dès le début du mois de juillet. L’Inter l’aurait refusée fixant donc ce fameux prix de 70M€… mais n’a visiblement plus eu aucune nouvelle du PSG ! Les Parisiens seraient revenus à la charge plus d’un mois après le 19 aout, avec une offre inchangée. Cette fois c’est le président Steven Zhang qui aurait répondu, annonçant que Skriniar n’était plus à vendre, alors même que son contrat se termine en juin 2023.

Al-Khelaïfi n’a pas su trouver la faille

C’est seulement après cet énième que Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de prendre les choses en main. Grâce à sa position au sein de l’ECA, le président du PSG aurait profité d’une réunion organisée en marge du tirage de la Ligue des Champions le 25 aout pour relancer les discussions avec son homologue de l’Inter. Tuttosport raconte qu’Al-Khelaïfi aurait été le premier à augmenter son offre allant jusqu’à 65M€, sans qu’on sache si elle était accompagnée de bonus. La réponse Steven Zhang n’a toutefois pas changé, puisque le PSG aurait essuyé un nouveau refus, avec le prix de Skriniar qui aurait finalement été fixé à 80M€.

Un salaire triplé au PSG pour Skriniar