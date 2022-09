Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand projet de Luis Campos avec ces deux stars

Publié le 13 septembre 2022 à 11h00 par La rédaction

Recrutés libres par le PSG lors du mercato estival 2021, Sergio Ramos et Lionel Messi arriveront en fin de contrat en juin 2023. Luis Campos réfléchirait donc à prolonger l’aventure avec ses deux stars. Si l’Argentin possède une année en option, en accord entre les deux parties, le défenseur espagnol, lui, n’en a pas. Le conseiller sportif du PSG réfléchit donc à la manière de gérer l’avenir de ses deux joueurs.

Sergio Ramos et Lionel Messi auront connu une première année au PSG très difficile. Si le défenseur espagnol a été gêné par les blessures, l’Argentin a quant à lui, eu une adaptation difficile avec le club de la capitale. Leurs contrats se termineront en juin prochain et si aucune discussion n’a encore débuté du côté du Paris Saint-Germain, on réfléchit déjà à la manière de gérer l’avenir de ses deux stars comme l'a révélé L'EQUIPE .

Messi a encore une année en option

Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif rappelle que Lionel Messi possède encore une année de contrat en option, qui peut seulement être activée en cas d’accord entre les deux parties, contrairement à Sergio Ramos.

Aucune discussion en cours

Le PSG réfléchit déjà à la manière de gérer l’avenir de Lionel Messi et Sergio Ramos alors que le contrat des deux joueurs se termine en juin 2023. Aucune discussion n’a encore débuté avec toutes les parties et Luis Campos souhaiterait prendre le temps de discuter pour trouver la meilleure solution possible. Pour autant, le sextuple Ballon d’Or aurait prévenu la direction qu’il n’entamerait aucune discussion avant la Coupe du Monde au Qatar. Le PSG devra donc prendre plus de temps que prévu avec l’Argentin pour envisager une prolongation.

Le PSG pourrait proposer un contrat de deux ans