Foot - Mercato - PSG

Luis Campos doit-il tenter le coup pour Cristiano Ronaldo

Publié le 13 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

La tension monte entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Loin de faire l'unanimité au sein du vestiaire, l'international portugais pourrait bien réclamer son départ lors du prochain mercato hivernal, après avoir tenté de quitter l'Angleterre cet été. Selon la presse anglaise, le PSG n'envisage pas de se mêler à la lutte. Selon vous est-ce une erreur de la part de Luis Campos ?

Le feuilleton Cristiano Ronaldo repartira-t-il de plus belle cet hiver ? A en croire la presse anglaise, rien n'est impossible. Car les tensions entre l'international portugais et Manchester United sont de plus en plus grandes. Pour rappel, le joueur de 37 ans a fait tout son possible pour quitter les Red Devils , demandant à son agent de lui trouver une nouvelle équipe. Alors qu'il s'approche de la retraite, Ronaldo n'a d'yeux que pour la Ligue des champions et les matches à haute intensité. Malheureusement pour lui, la star n'est pas parvenue à quitter Manchester United, faute de prétendants, mais aussi car Erik Ten Hag comptait sur lui lors de la présentation. Mais le vent commence a tourné.

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo disponible cet hiver ? Le Qatar a pris une grosse décision https://t.co/InFgGAqdiE pic.twitter.com/HXYQtafy7p — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Le vestiaire de Manchester United s'agace

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo n'a été titularisé qu'à une seule reprise en Premier League. Questionné par The Sun, une source proche de Manchester United a expliqué la raison : « Tant que Ronaldo commence sur le banc, les joueurs ont la confiance nécessaire pour s’exprimer. Avec Ronaldo sur le terrain, l'équipe se sent sous pression. Tous les joueurs ont adoré le retour de Ronaldo, mais ils sont frustrés qu'il ait manqué la pré-saison. Ronaldo n'est pas au point et se fie à son instinct - mais cela ne fonctionne pas dans le système de Ten Hag ».

Ronaldo pourrait réclamer son transfert cet hiver

La situation empire pour Cristiano Ronaldo, qui devra prendre son mal en patience. Le joueur doit attendre le prochain mercato hivernal pour espérer quitter Manchester United. Selon les informations du Sun, il n'est pas impossible que le joueur réclame son transfert en janvier prochain. Le vestiaire de Manchester United s'attend à un tel scénario. Mais où pourrait rebondir Ronaldo ? Les options ne sont pas nombreuses.

Le PSG prêt à sauter sur l'occasion ?