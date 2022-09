Foot - Mercato

Après le PSG et Chelsea, le Real Madrid pour Thomas Tuchel ?

Publié le 13 septembre 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

L’histoire s’est répétée pour Thomas Tuchel. Après son licenciement du PSG en décembre 2020, le technicien allemand a connu le même sort la semaine dernière à Chelsea alors qu’il a notamment rapporté une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs dans la salle des trophées des Blues. Dévasté, Tuchel aurait tout de même des chances de rebondir au Real Madrid.

Alors que la tension entre Thomas Tuchel et Leonardo semblait palpable sur la fin de l’aventure de l’Allemand sur le banc du PSG, avant son limogeage en décembre 2020, la situation était bien différente à Chelsea. Après avoir gagné une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs, Tuchel a été remercié par la nouvelle direction des Blues la semaine dernière à la suite d’une défaite en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (1-0).

Tuchel a été « dévasté » par son licenciement de Chelsea

Une décision qui a dévasté Thomas Tuchel comme en attestent ses propos publiés sur son compte Twitter . « C’est l’un des messages les plus difficiles que j’ai eu à écrire. Je suis dévasté que mon aventure à Chelsea se termine. Je me sentais comme à la maison, à la fois professionnellement et personnellement ».

Une place pour Tuchel au Real Madrid l’été prochain ?