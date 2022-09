Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos au coeur d’une supercherie sur le mercato ?

Publié le 13 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Marcus Rashford semble avoir été une option prise en considération par Luis Campos sur le marché des transferts dans le cadre du recrutement d’un élément offensif réclamé par Christophe Galtier. Cependant, le conseiller football du PSG aurait été berné par l’agent de l’Anglais, en quête d’une prolongation de contrat à Manchester United pour son client.

Arnaud Kalimuendo a quitté le PSG lors de la première quinzaine de juillet afin d’être définitivement transféré au Stade Rennais contre la coquette somme de 25M€, bonus compris. Résultat, Christophe Galtier avait réclamé un nouveau renfort en attaque pour pallier le départ de Kalimuendo.

Luis Campos avait coché le nom de Marcus Rashford

Pour répondre à la demande de son entraîneur, Luis Campos aurait immédiatement coché deux noms dans sa short-list : Rafael Leao et surtout Marcus Rashford. Pour ce qui est de ce dernier, The Times expliquait même que le challenge sportif du PSG plaisait à Rashford lorsque Kylian Mbappé aurait même vu d’un bon oeil la potentielle venue de l’international anglais au Paris Saint-Germain. Cependant, il se pourrait bien que le conseiller football du PSG ait été victime d’une supercherie en août dernier dans le dossier Rashford.

Transferts - PSG : Luis Campos enfin fixé pour ce gros feuilleton du mercato ? https://t.co/YAJhIDJz0l pic.twitter.com/BJBlwqufVf — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

L’agent de Rashford se serait servi du PSG pour négocier plus rapidement une prolongation à United

Bien qu’une option pour une année supplémentaire figure dans le contrat de Marcus Rashford à Manchester United qui expirera à la fin de la saison, les dirigeants des Red Devils n’auraient toujours pas entamé les discussions avec le joueur et son représentant selon The Manchester Evening News . De quoi inciter Dwaine Maynard à s’entretenir avec le PSG dans le cadre d’un éventuel transfert de Marcus Rashford en août dernier. Cependant, d’après des sources, cette entrevue aurait eu pour but de mettre la pression sur Manchester United pour qu’un nouveau contrat soit proposé à Rashford, toujours selon The Manchester Evening News . Cette offensive aurait été instiguée par l’agent de Marcus Rashford en personne alors que selon The MEN , le joueur aurait fait savoir au PSG qu’il privilégierait le fait de rester à Manchester United.

« J’ai toujours voulu rester à Manchester United »