Foot - Mercato - PSG

PSG: Le Qatar pourrait prendre un risque surréaliste sur le mercato

Publié le 13 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG est régulièrement confronté à des problèmes au sujet de sa gestion des gardiens de but. Et alors que Christophe Galtier semble avoir tranché en désignant l'Italien comme son numéro 1, le PSG serait en quête d'un nouveau portier, ce qui peut surprendre compte tenu du passé récente à Paris.

Nommé entraîneur du PSG cet été, Christophe Galtier s'est encore montré très clair au sujet de sa hiérarchie dans les buts : « Un turn-over envisageable chez les gardiens ? Non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que c’est un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent ». Contrairement à son prédécesseur, le nouveau coach parisien a tranché en désignant Gianluigi Donnarumma comme titulaire dans les buts parisiens.

Donnarumma bousculé au PSG

Néanmoins, comme Keylor Navas n'a pas trouvé de porte de sortie cet été, la situation reste délicate bien que la hiérarchie soit désormais clairement définie. D'autant plus que Gianluigi Donnarumma n'est pas impérial depuis le début de la saison, à l'image de sa sortie ratée qui a offert un but à la Juventus. Malgré tout, l'Italien s'est rattrapé contre Brest en sortant un penalty et en permettant au PSG de conserver le score (1-0). Et pourtant, sa situation à Paris semble incertaine.

PSG : Une nouvelle polémique éclate au PSG https://t.co/4E87YkDI3B pic.twitter.com/ZJCpi311iY — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Oblak pisté pour le remplacer ?

En effet, selon les informations de Média Foot , le PSG se serait mis en quête d'un nouveau gardien de but et pourrait sauter sur l'occasion qui se présente avec Jan Oblak. Et pour cause, le contrat du portier slovène s'achève en juin prochain avec l'Atlético de Madrid, ce qui permettrait au club de la capitale d'attirer libre l'un des meilleurs gardiens du monde. Une opération déjà réalisée avec Gianluigi Donnarumma en 2021. Néanmoins, recruter Oblak alors que Navas est toujours là semble assez étonnant, surtout que Donnarumma est enfin installé dans les buts.

Lafont également dans le viseur du PSG ?