Campos s’est fait berner pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo

Publié le 12 septembre 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

Intéressé par le profil de Marcus Rashford dans le cadre du remplacement d’Arnaud Kalimuendo en août dernier, Luis Campos aurait témoigné de discussions entre le PSG et l’agent de l’attaquant de Manchester United. Cependant, il se pourrait que le représentant du coéquipier de Cristiano Ronaldo se soit servi du PSG pour mettre la pression sur Manchester United au niveau de la prolongation du contrat de Rashford courant jusqu’en juin prochain.

Après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais lors de la première quinzaine d’août, Christophe Galtier s’était montré particulièrement clair concernant le recrutement d’un nouvel attaquant lors d’un point presse. Dans la foulée, Luis Campos semble avoir coché les noms de Marcus Rashford et de Rafael Leao.

L’agent de Rashford se serait servi du PSG pour que Manchester accélère pour sa prolongation

Cependant, d’après les informations de The Manchester Evening News, il se pourrait bien que le supposé intérêt de Marcus Rashford évoqué dans la presse anglaise pour le PSG avait un tout autre dessein. D’après The MEN , l’agent de l’attaquant de Manchester United, à savoir Dwaine Maynard, se serait entretenu avec les dirigeants du PSG le mois dernier pour la simple et bonne raison qu’il voulait mettre la pression sur Manchester United pour que le comité de direction des Red Devils se décide à offrir au clan Rashford une prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2023.

