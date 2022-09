Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo, Oblak, Dieng… Les infos mercato du 12 septembre

Publié le 12 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Cristiano Ronaldo vers un transfert en janvier ?

À en croire les révélations de The Sun , les membres du vestiaire de Manchester United seraient déjà persuadés que Cristiano Ronaldo envisage à nouveau un départ de Manchester United en janvier après son faux transfert cet été. L'attaquant portugais de 37 ans voudrait trouver un club disputant la Ligue des Champions.



Le PSG songe à Jan Oblak

Media Foot annonce que la direction du PSG envisagerait de faire venir Jan Oblak (29 ans) l'été prochain, d'autant que le gardien slovène arrivera au terme de son contrat avec l'Atlético de Madrid en juin 2023. Un renfort qui permettrait ainsi au PSG d'apporter une nouvelle concurrence à Gianluigi Donnarumma, irrégulier depuis son arrivée au club en 2021.



PSG : Alban Lafont également sur la short-list de Campos

Par ailleurs, toujours selon les révélations de Média Foot, le PSG aurait également des vues sur Alban Lafont (23 ans). Le profil du gardien français du FC Nantes plairait tout particulièrement à Luis Campos, et le conseiller sportif du PSG pourrait donc mettre le paquet sur l'ancien Toulousain.



OM : Aucun transfert en vue pour Bamba Dieng

Après son transfert avorté à l'OGC Nice en toute fin de mercato estival, Bamba Dieng est donc resté à l'OM qui souhaite toujours s'en débarrasser et refourguer l'attaquant sénégalais sous la forme d'un joker. Toutefois, le journaliste anglais Jonas Hen Shrag annonce que ce dossier est au point mort et qu'aucun club de Ligue 1 ne songe à recruter Dieng pour le moment.



