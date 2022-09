Foot - Mercato - OM

Guendouzi se lâche sur son arrivée dans le projet McCourt

Publié le 12 septembre 2022 à 18h10 par La rédaction

Après un prêt réussi la saison dernière au sein de cette équipe de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a définitivement signé au sein de l’équipe phocéenne cet été. En conférence de presse, le milieu de terrain français a tenu à justifier son choix de quitter définitivement Arsenal pour rejoindre le Vélodrome et ses supporters.

Mattéo Guendouzi semble avoir conquis les fans de l’Olympique de Marseille… et surtout les dirigeants. Après son prêt réussi la saison dernière, le milieu de terrain d’Arsenal a rejoint définitivement la cité phocéenne cet été, et s’est engagé en faveur du club marseillais jusqu’en 2025. Un choix qu’il ne semble pas regretter.

« J’ai fait un très bon choix en venant à l’OM »

Ainsi, en conférence de presse, Mattéo Guendouzi est revenu sur son choix de signer définitivement au sein de l’Olympique de Marseille cet été. « Tout ce qui m’arrive, je le mérite. Je travaille depuis longtemps pour avoir ces récompenses-là. J’ai fait un très bon choix en venant à l’OM ».

« Je suis très heureux et très épanoui ici »