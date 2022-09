Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Coup de tonnerre en vue pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 12 septembre 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Après avoir animé le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait en faire de même en janvier. Dans le vestiaire de Manchester United, on serait en effet persuadé que le Portugais tentera à nouveau de plier bagage cet hiver, mais faut-il encore trouver un point de chute. Alors qu’aucune piste sérieuse ne se dégage en Europe, l’Arabie saoudite fait les yeux doux à l’attaquant de 37 ans.

Cet été, le feuilleton Cristiano Ronaldo s’est achevé sur un échec pour le principal concerné. Malgré ses envies de départ, le Portugais a été contraint de rester à Manchester United et faire une croix sur la Ligue des champions, faute de propositions concrètes de la part d’un autre club malgré le forcing de Jorge Mendes sur le marché. Un dossier qui pourrait être réouvert dans les prochains mois, puisque les joueurs de Manchester United seraient convaincus que Cristiano Ronaldo fera à nouveau parler de lui en janvier.

Un nouveau feuilleton CR7 dès janvier ?

D’après The Sun , le vestiaire d’Erik ten Hag anticipe déjà un nouveau feuilleton Cristiano Ronaldo après le Mondial au Qatar. Le quintuple Ballon d’Or pourrait alors forcer son départ en janvier, mais pour aller où ? Comme le rappelle le tabloïd anglais, Cristiano Ronaldo a enchaîné les refus cet été, alors que le PSG, l’Atlético, le Borussia Dortmund ou encore Chelsea ont écarté sa signature. De son côté, le mythique numéro 7 voudrait encore disputer la Ligue des champions, mais une autre option pourrait se présenter à lui.

« J'aimerais le voir jouer en Arabie saoudite, mais cela n'arrivera pas avant janvier »

Conscient des envies de départ de Cristiano Ronaldo, le club saoudien d’Al-Hilal aurait tenté sa chance cet été avec la star de Manchester United, qui aurait déjà refusé une offre XXL. Interrogé par The Athletic , Yasser Almisehal, président de la Fédération saoudienne de football, ne se décourage pas et a affiché le souhait de voir arriver le Portugais. « Ce n'est pas possible aujourd'hui car notre fenêtre de transferts est maintenant fermée, mais nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans le championnat saoudien. Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde. Je suis sûr que tout le monde connaît les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui est aussi un grand modèle en tant que joueur. Je suis sûr qu'il s'agirait d'un contrat très coûteux, mais nous pouvons constater que nos clubs ont obtenu des revenus plus élevés ces deux dernières années. Nous avons déjà vu certains grands joueurs qui jouaient en Premier League venir dans le championnat saoudien. J'aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j'aimerais le voir jouer en Arabie saoudite, mais cela n'arrivera pas avant janvier malheureusement », a confié Yasser Almisehal.

