Cristiano Ronaldo reçoit enfin une proposition pour son transfert

Publié le 12 septembre 2022 à 15h10 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United afin de participer à la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé de club lors du dernier mercato estival. Un départ en janvier n’est pas à exclure pour l’attaquant portugais, mais les offres se font rares en Europe. À l’inverse, l’Arabie saoudite se verrait bien récupérer le quintuple Ballon d’Or.

Malgré le forcing de Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à quitter Manchester United cet été. Un échec qui prive le Portugais de la Ligue des champions, alors qu’une arrivée à Chelsea, Naples ou encore au Sporting CP avait été évoquée. L’attaquant de 37 ans évoluera à Old Trafford au moins jusqu’à cet hiver, s’il parvient à se trouver un point de chute. La priorité est donnée à un club européen, bien que le championnat saoudien se verrait bien l’accueillir.

« Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans le championnat saoudien »

Dans des propos rapportés par The Athletic , Yasser Al-Misehal, le président de la fédération saoudienne, a clairement invité Cristiano Ronaldo à rejoindre le championnat national. « Ce n'est pas possible aujourd'hui car notre fenêtre de transferts est maintenant fermée, mais nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans le championnat saoudien. Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde. Je suis sûr que tout le monde connaît les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui est aussi un grand modèle en tant que joueur », a-t-il confié.

« Nous avons déjà vu certains grands joueurs qui jouaient en Premier League venir dans le championnat saoudien »