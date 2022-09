Foot - Mercato

Avec Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi a pris une assurance

Publié le 12 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Au cours de la dernière décennie, Luis Campos a effectué un travail qui a été particulièrement remarqué. Tout a réellement commencé avec José Mourinho pour le dirigeant portugais. Lorsque The Special One a pris les rênes de l’effectif du Real Madrid à l’été 2010 après avoir placé l’Inter sur le toit de l’Europe, Mourinho a intégré Campos à son staff en tant qu’adjoint qui avait pour objectif de notamment scruter le marché des transferts pour recrutement bien que cela ne fut pas sa tâche première.

Un travail remarqué à Monaco et au LOSC, de quoi faire craquer Nasser Al-Khelaïfi

Au terme de l’aventure de José Mourinho au Real Madrid en 2013, les chemins des deux hommes se sont séparés et ne se sont depuis jamais croisés de nouveau. Le dirigeant portugais est alors devenu conseiller du président de l’AS Monaco et dirigeait la section sportive du club monégasque. Bernardo Silva, Fabinho, Joao Moutinho, Radamel Falcao, James Rodriguez et bien d’autres… Tous sont venus à Monaco lors du passage de Campos à l’AS Monaco. Plus tard, Campos a occupé le même rôle au LOSC et a pu refaire quelques jolis coups qui se sont avérés très lucratifs en termes de vente comme Nicolas Pépé ou encore Victor Osimhen. Au LOSC, Luis Campos a notamment nommé Christophe Galtier entraîneur, une expérience qu’il a réitéré au Paris Saint-Germain dès sa nomination en tant que conseiller football du PSG.

Luis Campos est venu au PSG en travaillant toujours pour le Celta Vigo…

Le début du mois de juin a été une source de rebondissements pour Luis Campos. Alors qu’il était jusqu’ici sans club, le Portugais est à la fois devenu le conseiller football du PSG, mais il avait déjà commencé à occuper un autre rôle en Espagne. En effet, au Celta Vigo, Campos est depuis plusieurs mois désormais le conseiller externe du club espagnol bien que le Celta n’ait rendu ses services officiels que le 15 juin, soit cinq jours après l’annonce du PSG. Dans le communiqué en question du Celta Vigo, il était spécifié que Campos travaillait en tant que conseiller externe dans le domaine de coordinateur de l’équipe première et que le dirigeant et le club voulaient que cette collaboration dure plusieurs années. Le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, a accepté un tel partage, mais ça s’arrêtera là.

Chelsea songe à Campos, Al-Khelaïfi avait tout prévu dans son contrat