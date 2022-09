Foot - Mercato - PSG

PSG : Apres le mercato, Galtier face à un énorme casse tête

C'est une nouvelle qui ne va pas arranger Christophe Galtier. En effet, le PSG a perdu Presnel Kimpembe sur blessure ce samedi lors de la victoire des Parisiens face au Stade Brestois. L'entraineur du PSG devra se creuser la tête s'il veut maintenir sa défense à trois car il manque cruellement de solutions en défense centrale après avoir échoué dans plusieurs dossiers sur le mercato.

La tendance s'est malheureusement confirmée pour Presnel Kimpembe. Blessé après avoir fauché Irvin Cardona en fin de rencontre, le défenseur du PSG sera éloigné des terrains durant un mois. Un véritable casse tête se dresse face à Christophe Galtier qui n'a pas réussi à renforcer son secteur défensif durant le mercato et qui devra faire preuve d'ingéniosité après la blessure de Kimpembe, d'ores et déjà forfait pour les prochaines rencontres du PSG.

Le PSG a échoué sur le mercato

C'est l'une des rares missions sur laquelle a échoué Luis Campos durant ce mercato. La nouvelle direction sportive du PSG lorgnait sur Milan Skriniar pour en faire un élément fondamental de sa défense. L'Inter a durcit les négociations avec le PSG et a bloqué le transfert du Slovaque. Les solutions alternatives menaient aux Français Wesley Fofana, Mohamed Simakan et Axel Disasi mais une fois encore, les clubs se sont montrés très gourmands. Suite à ces échecs, Galtier se retrouve plus que jamais dans l'embarras.

Kimpembe absent pendant 1 mois

L'Equipe indique que Presnel Kimpembe souffrirait d'une déchirure de l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Le quotidien sportif estime son absence à une durée d'un mois. Le défenseur du PSG s'est blessé ce samedi en taclant Irvin Cardona. Une blessure malvenue pour le PSG, l'Equipe de France et le joueur lui-même. En effet, Galtier manque de solutions à ce poste et devra composer sans son taulier pour les deux prochaines échéances en Ligue des Champions et Didier Deschamps ne pourra pas compter sur Kimpembe pour le dernier rassemblement des Bleus avant le mondial.

La solution Marquinhos