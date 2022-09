Foot - PSG

Kimpembe, arbitrage... L'énorme coup de gueule de Neymar

Publié le 11 septembre 2022 à 19h00 par La rédaction

Difficile vainqueur de Brest, le PSG s'est emporté sur l'arbitrage après la grosse faute de Christophe Hérelle sur Neymar. Après avoir sorti le carton rouge, l'arbitre de la rencontre est revenu sur sa décision car le Brésilien était hors-jeu. De quoi mettre en rogne Presnel Kimpembe et son coéquipier Neymar.

L'arbitrage a été remis en question ce samedi lors de la rencontre entre Brest et le PSG. Après le cas de Presnel Kimpembe, une autre action a fait parler. Après avoir fauché Neymar alors qu'il partait au but, le défenseur brestois Christophe Hérelle a vu son carton rouge s'annuler car le Brésilien était en position illicite. On en sait un peu plus sur ce qui s'est dit entre Presnel Kimpembe, Neymar et l'arbitre de la rencontre durant cette occasion de but.

PSG : Le verdict est tombé pour Presnel Kimpembe https://t.co/9YYHHCGtIp pic.twitter.com/eg4Js7yM3q — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

« Pour moi, c'est toujours le jaune »

Prime Video avait équipé Jérémie Pignard d'un micro durant la rencontre. Grace à cela, on sait exactement les mots qui ont été prononcé par les trois principaux concernés. « Pour moi, c'est toujours le jaune » débute Neymar. « Oui bah je lui ai mis un rouge » rétorque Pignard qui venait d'annuler sa décision. « Même s’il y a hors-jeu, ça veut dire qu’il peut le découper » s'emporte alors Kimpembe.

« C’est n’importe quoi »