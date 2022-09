Foot - PSG

PSG : Neymar snobe Campos, une scène troublante est révélée (vidéo)

Publié le 11 septembre 2022 à 10h10 par Bernard Colas

Ce mardi, le PSG disputait son premier choc de la saison au Parc des Princes face à la Juventus (2-1). Une rencontre remportée par les hommes de Christophe Galtier grâce à un doublé de Kylian Mbappé, qui aurait pu se montrer plus décisif s’il n’avait pas oublié Neymar sur une action dangereuse. Après le coup de sifflet final, le Brésilien s’est fait remarquer au cours d’une scène avec Luis Campos.

Poussé vers la sortie durant l’été, Neymar est finalement resté au Paris Saint-Germain, une issue qui doit convenir aujourd’hui au club de la capitale. L’international brésilien a retrouvé son meilleur niveau depuis le début de la saison et apparaît comme l’attaquant le plus en forme du trio qu’il forme avec Kylian Mbappé et Lionel Messi, avec 10 buts et 7 passes décisives au compteur toutes compétitions confondues.

Neymar/Mbappé, une relation qui fait parler

Tout n’a pourtant pas été parfait en ce début de saison pour Neymar, avec notamment l’épisode du penaltygate avec Kylian Mbappé lors du match face à Montpellier le 13 août dernier. Cette semaine, les deux hommes ont à nouveau fait parler à l’occasion du choc contre la Juventus (2-1) lorsque le Bondynois a oublié son coéquipier brésilien sur une occasion nette en frappant hors du cadre alors que ce dernier attendait le ballon. Une situation qui aurait pu coûter cher puisque la Juve est revenue au score après cette balle de 3-0.

Quand Neymar repousse Luis Campos